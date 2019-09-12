Венгер получит руководящую должность в ФИФА

Известный французский тренер Арсен Венгер в ближайшее время трудоустроится в ФИФА – руководящем органе мирового футбола.

Арсен Венгер, который с лета прошлого года находится без работы, решился на новый опыт. 69-летний тренер станет техническим директором ФИФА. Официально об этом объявят в ближайшие дни, сообщает New York Times.

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Француз будет отвечать за улучшение тренерских стандартов в мире, а также будет предоставлять консультации в сфере футбола. ФИФА после ухода Звонимира Бобана и Марко ван Бастена стремилась пригласить авторитетного человека – очевидно, таким стал именно мсье Арсен.

Напомним, Венгер покинул Арсенал летом 2018 года после 22-х сезонов работы в клубе.

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