"Трансфер Холанда в АПЛ? Думаю, це станеться. Економічна міць Прем'єр-ліги занадто велика. Англійський футбол домінує, тому що саме там крутяться найбільші гроші.

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Холанд, ймовірно, стане наступним висококласним голеадором після Мбаппе. Це суперталановитий гравець. Він виділяється своїми амбіціями, прагненням забивати голи і здатністю боротися. Він хоче перемагати. У ньому є те, що повинно бути в сильному нападаючому", – наводить слова Венгера Goal з посиланням на Bild Live.

До слова, Холанд провів 5 матчів у поточному сезоні у складі Борусії Д, у яких відзначився 6 голами та 3 асистами.

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