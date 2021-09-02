Президент "бланкос" Флорентіно Перес досяг усної домовленості з Кіліаном Мбаппе, що той перебереться в Мадрид по завершенні поточного сезону. Сторони узгодили усі деталі майбутньої співпраці ще кілька тижнів тому, а попередній контракт буде підписано в січні 2022-го, інформує Marca.

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Ба більше, мадридці не обмежаться підписанням зіркового француза. Перес прагне сформувати космічне атакувальне тріденте Мбаппе-Бензема-Холанд. Зазначається, що Реал вже спілкувався з агентом норвежця Міно Райолою, який готовий посприяти переїзду форварда Борусії до іспанської столиці.

Переходи обох "галактікос" обійдуться Флорентіно у "скромні" 100 млн євро, адже платити доведеться лише за Холанда. Щоправда, Мбаппе може розраховувати на солідний підписний бонус. Іспанська преса пише про 40-50 мільйонів.

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