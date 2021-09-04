"Трансфер Холанда в АПЛ? Думаю, это произойдет. Экономическая мощь Премьер-лиги слишком велика. Английский футбол доминирует, потому что именно там крутятся самые большие деньги.

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Холанд, вероятно, станет следующим высококлассным бомбардиром после Мбаппе. Это суперталантливый игрок. Он выделяется своими амбициями, стремлением забивать голы и способностью бороться. Он хочет побеждать. В нем есть то, что должно быть в сильном нападающем", – приводит слова Венгера Goal со ссылкой на Bild Live.

К слову, Холанд провел 5 матчей в текущем сезоне в составе Боруссии Д, в которых отличился 6-ю голами и 3-мя ассистами.

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