Центрбек мінімум сезон проведе на П'єрлуїджі Пенцо, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорно-зелених".

Венеція презентувала розкішну форму на новий сезон

Кальдара орендований Венецією на рік. Також угода передбачає опцію викупу оборонця. Для Кальдари переїзд до лагуни – не перший подібний досвід. Він вже виступав на правах оренди в Аталанті, Чезені та Трапані.

У сезоні 2020/21 Маттіа Кальдара провів лише 9 матчів за бергамасків у всіх турнірах.

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