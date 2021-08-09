Венеция арендовала списанного защитника Милана
13:05 - Читати українською
Новичок итальянской Серии А подписал защитника Милана Маттию Кальдару.
Центрбек минимум сезон проведет на Пьерлуиджи Пенцо, сообщает официальный сайт "оранжево-черно-зеленых".
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Кальдара арендован Венецией в год. Также соглашение предусматривает опцию выкупа защитника. Для Кальдары переезд в лагуну – не первый подобный опыт. Он уже выступал на правах аренды в Аталанте, Чезене и Трапани.
В сезоне 2020/21 Маттиа Кальдара провел лишь 9 матчей за бергамасков во всех турнирах.
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