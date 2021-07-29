Новачок італійської Серії А підготував особливий комплект форми з нагоди повернення до вищого дивізіону.

Венеція показала домашню форму на сезон 2021/22, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Інтер показав черговий комплект стильної "зміїної" форми

Натхненням для нового екіпірування стала архітектура міста. Зокрема, золоті елементи на футболках віддають належне значенню дорогоцінного металу в історії місцевого мистецтва та торгівлі. Натомість золоті зірки символізують базиліку Сан-Марко.

Також замість логотипу титульного спонсора на чорних футболках буде напис Venezia золотими літерами. На кінці рукавів – помаранчево-зелені смуги. Підготував комплект італійський виробник Kappa.

До слова, новий чемпіонат Італії Венеція розпочне виїзним матчем проти Наполі.