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Веллінгтон Нем не входить у плани Фонсеки на сезон

22:46 352 Читать на русском
Веллінгтон Нем не входить у плани Фонсеки на сезон
Веллінгтон Нем/ Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем близький до відходу з клубу.

Головний наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека не розраховує на бразильського півзахисника Веллінгтона Нема, повідомляє видання ESPN Brasil.

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26-річний гравець є першим кандидатом на те, щоб покинути команду найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що Веллінгтон вже отримав пропозицію від клубу з ОАЕ.

Бразилець перейшов у Шахтар в 2013 році, проте не зміг стати гравцем основи. У 2017 році Нем на правах оренди виступав за Сан-Паулу, але пропустив майже весь сезон через важку травму.

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Теги
Трансфери Трансфери Шахтаря Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар
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