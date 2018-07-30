Веллингтон Нем не входит в планы Фонсеки на сезон

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем близок к уходу из клуба.

Главный наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека не рассчитывает на бразильского полузащитника Веллингтона Нема, сообщает издание ESPN Brasil.

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26-летний игрок является первым кандидатом на то, чтобы покинуть команду ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Веллингтон уже получил предложение от клуба из ОАЭ.

Бразилец перешел в Шахтер в 2013 году, однако не смог стать игроком основы. В 2017 году Нем на правах аренды выступал за Сан-Паулу, но пропустил почти весь сезон из-за тяжелой травмы.

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