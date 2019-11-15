Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі

Чергова зустріч принципових суперників завершилася на користь команди Ліонеля Скалоні.

Товариський матч

Бразилія – Аргентина – 0:1

Гол: Мессі, 13.

З перших хвилин бразильці забрали м'яч під свій контроль і змусили суперників багато працювати у відборі. Красиві комбінації "селесау" настільки закрутили голови аргентинських оборонців, що Леандро Паредес привіз пенальті на свої ворота. Вирок взявся виконувати Габріел Жезус, але форвард Манчестер Сіті не влучив у площину воріт. Вже через три хвилини право на 11-метровий удар отримали аргентинці: Ліонель Мессі з першої спроби не зміг обіграти Аліссона, але був першим на добиванні. Цей гол став для капітана "альбіселесте" першим після тривалої дискваліфікації за скандальні слова на адресу КОНМЕБОЛ.

Мессі забив перший гол за збірну Аргентини після дискваліфікації

Після пропущеного гола бразильці спробували збільшити натиск на оборону суперника, але до гольових моментів справа доходила дуже рідко. Найкращу нагоду зрівняти рахунок втратив Даніло: на 37-й хвилині захисник Ювентуса класно пробив з лінії штрафного майданчика, але аргентинців врятував ефектний сейв Андради.

Після перерви аргентинці завдяки чудовій взаємодії Мессі та Лаутаро Мартінеса декілька разів серйозно потурбували оборону команди Тіте. Бразильці відповідали регулярними навісами у виконанні Коутінью, які, щоправда, не було кому замикати.

Ліонель Мессі міг збільшити перевагу своєї команди, але з його ударами на 68-й та 71-й хвилині впорався Аліссон. Аргентинці почали проводити заміни, які збили атакувальні пориви Бразилії. Підопічні Скалоні у другій половині другого тайму контролювали хід гри і були значно ближчими до другого забитого м'яча, ніж суперник до першого. Лише у компенсований час бразильці зуміли організувати щось схоже на штурм, але аргентинська оборона встояла.

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