toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі

21:14 521 Читать на русском
Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі
Ліонель Мессі втікає від Алекса Сандро / The Independent

Чергова зустріч принципових суперників завершилася на користь команди Ліонеля Скалоні.

Товариські матчі
Бразилія
0
0 : 1
1
Аргентина
19:00 15:11:2019
завершено
 

Товариський матч

Бразилія – Аргентина – 0:1

Гол: Мессі, 13.

З перших хвилин бразильці забрали м'яч під свій контроль і змусили суперників багато працювати у відборі. Красиві комбінації "селесау" настільки закрутили голови аргентинських оборонців, що Леандро Паредес привіз пенальті на свої ворота. Вирок взявся виконувати Габріел Жезус, але форвард Манчестер Сіті не влучив у площину воріт. Вже через три хвилини право на 11-метровий удар отримали аргентинці: Ліонель Мессі з першої спроби не зміг обіграти Аліссона, але був першим на добиванні. Цей гол став для капітана "альбіселесте" першим після тривалої дискваліфікації за скандальні слова на адресу КОНМЕБОЛ.

Мессі забив перший гол за збірну Аргентини після дискваліфікації

Після пропущеного гола бразильці спробували збільшити натиск на оборону суперника, але до гольових моментів справа доходила дуже рідко. Найкращу нагоду зрівняти рахунок втратив Даніло: на 37-й хвилині захисник Ювентуса класно пробив з лінії штрафного майданчика, але аргентинців врятував ефектний сейв Андради.

Після перерви аргентинці завдяки чудовій взаємодії Мессі та Лаутаро Мартінеса декілька разів серйозно потурбували оборону команди Тіте. Бразильці відповідали регулярними навісами у виконанні Коутінью, які, щоправда, не було кому замикати.

Ліонель Мессі міг збільшити перевагу своєї команди, але з його ударами на 68-й та 71-й хвилині впорався Аліссон. Аргентинці почали проводити заміни, які збили атакувальні пориви Бразилії. Підопічні Скалоні у другій половині другого тайму контролювали хід гри і були значно ближчими до другого забитого м'яча, ніж суперник до першого. Лише у компенсований час бразильці зуміли організувати щось схоже на штурм, але аргентинська оборона встояла.

Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в Україну

blog_ava
"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії
14:00
8875
Теги
Бразилія - Аргентина Ліонель Мессі Ліонель Мессі Бразилія Бразилія Аргентина Аргентина Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
47
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук