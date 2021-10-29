41-річний фахівець, який повинен вивести "блаугранас" на матч проти Сельти (6 листопада), цікавиться вінгером Баварії Кінгслі Команом, інформує Diario SPORT.

Каталонське видання, посилаючись на найближче оточення Хаві, називає зіркового француза великою мрією майбутнього наставника Барси.

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Зазначимо, що сам Коман не поспішає продовжувати контракт з мюнхенським грандом. Угода завершується в червні 2023-го, тому вже наступного літа "ротен" можуть продати гравця, аби той не пішов через рік безкоштовно.

Раніше Хаві приписували інтерес до центрбека Севільї Жюля Кунде. Севілья оцінює одного зі своїх лідерів у 80 мільйонів євро.

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