Керівництво "блаугранас" розраховує, що легенда домовиться з Аль-Саддом про достроковий розрив контракту, інформує RAC1.

"Хаві, залишайся", – Аль-Садд намагається вберегти свого тренера від повернення в Барселону

Чинна угода Хаві розрахована до 2023 року, і в ній є сума викупу за один мільйон євро. Втім, Барселона не буде платити ці гроші, сподіваючись на дострокове "звільнення" іспанця. Аль-Садд налаштований зберегти тренера бодай до 3 листопада, коли відбудеться матч проти головного конкурента в чемпіонаті – Аль-Духайля.

Нагадаємо, тимчасово Барселоною керує Серхі Берхуан, який і виведе команду на поєдинок з Динамо в Лізі чемпіонів (2 листопада).

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