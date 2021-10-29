41-летний специалист, который должен вывести "блаугранас" на матч против Сельты (6 ноября), интересуется вингером Баварии Кингсли Команом, сообщает Diario SPORT.

Каталонское издание, ссылаясь на ближайшее окружение Хави, называет звездного француза великой мечтой будущего наставника Барсы.

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Отметим, что сам Коман не торопится продлевать контракт с мюнхенским грандом. Соглашение завершается в июне 2023-го, поэтому уже следующим летом "ротен" могут продать игрока, чтобы тот не ушел через год бесплатно.

Ранее Хави приписывали интерес к центрбеку Севильи Жюлю Кунде. Севилья оценивает одного из своих лидеров в 80 миллионов евро.

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