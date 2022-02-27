Вест Хэм также почтил Андрея Ярмоленко, страна которого оказывает героическое сопротивление российскому захватчику.

Зинченко и Миколенко крепко обнялись перед очным матчем – парни не могли сдержать слез

На стадионе "молотов" появилось огромное изображение вингера, на котором написано: "Отправляем любовь и молитвы Андрею Ярмоленко и людям Украины".

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, тотальное уничтожение оккупантов (LIVE)