"Шахтар підписав угоду про перехід Михайла Мудрика до Челсі. Клуб отримає 70 млн євро та ще 30 млн як бонуси. Рекордна угода в історії українського футболу, яка показала, що наші гравці можуть мати вартість не меншу, ніж найкращі футболісти світу.

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Це також величезна мотивація для юних і молодих гравців нашої Академії. Наполеглива праця, віра у свої сили та цілеспрямованість – якості, що допомогли Михайлові стати одним з найзатребуваніших футболістів світу. Зичу йому успіхів у новому клубі! Дякую, Михайле", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Мудрик – вихованець Шахтаря. У 2018-му дебютував за першу команду, після чого набирався досвіду в орендах за київський Арсенал та Десну. Після повернення до Шахтаря став лідером команди і двічі був визнаний найкращим гравцем року. Вінгер відіграв за "помаранчево-чорних" 44 матчі, забив 12 голів і віддав 17 асистів.

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