Напередодні добігла свого кінця сага з відходом Михайла Мудрика з Шахтаря. Челсі, який, здавалось, вибув з боротьби за українця ще раніше, несподівано знову повернувся до переговорів, перебивши пропозицію Арсенала (70 млн євро + 25 млн бонусами). "Сині" запропонували ті ж 70 млн євро, але збільшили суму додаткових виплат до 40 мільйонів, що цілком влаштувало Шахтар – "гірники" постійно наголошували, що менше ніж за 100 млн не відпустять свою зірку.

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Сам футболіст останнім часом зізнавався у своїй любові до Арсенала, всіляко натякав на бажання перейти саме до табору "канонірів" у соцмережах і навіть уклав з ними особисту угоду. Попри такі реверанси, 22-річний гравець погодився перейти до іншої лондонської команди. І на це були свої причини.

За інформацією Фабріціо Романо, Шахтар шантажував Мудрика, повідомивши, що якщо той не погодиться на трансфер у Челсі, то не зможе залишити клуб. "Арсенал не міг гарантувати 100 мільйонів євро за Мудрика, але у керівництва Шахтаря була принципова позиція. Тому йому сказали, що якщо він не погодиться на трансфер у Челсі, то не зможе перейти в іншу команду", – розповів Романо.

Свій хід зробив і покупець. "Наставник Челсі в особистій розмові пообіцяв півзахиснику Шахтаря, що той одразу після трансферу буде грати у стартовому складі", – додав журналіст.

Як наслідок, Мудрик погодився на перехід до табору "синіх". За повідомленням ЗМІ, Михайло вже у Лондоні і сьогодні має пройти медогляд у командіі Грема Поттера. Після цього він відвідає поєдинок Челсі проти Крістал Пелас та Стемфорд Брідж. У вівторок українець має провести перше тренування з Челсі.

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Mykhailo Mudryk is to have his Chelsea medical in London tomorrow and is expected to watch their game with Crystal Palace at Stamford Bridge pic.twitter.com/c0uVMifRDr — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2023