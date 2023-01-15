Шахтар отримає мінімум 70 мільйонів євро за перехід Михайла Мудрика в Челсі. Не виключено, що доведеться трохи ділитися.

"У перемовинах щодо трансферу Мудрика брали участь європейські та українські посередники. Довелося чути, що в цьому процесі був Євген Красніков. Він веде Мудрика ледь не з дитячого віку і тепер має серйозні претензії на 5 мільйонів у валюті.

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Коли Брентфорд пропонував за Мудрика 22 мільйони, Красніков все одно прагнув отримати 5 мільйонів. Тобто: "Мені 5, а далі говоріть". Дехто говорить, що з бонусами трансфер Мудрика може обійтися у 110 мільйонів євро", – розповів Роберто Моралес в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Михайло Мудрик підписав контракт із Челсі на 8,5 року. Шахтар повідомив, що сума трансферу 22-річного вінгера склала 70 мільйонів євро, а в угоді передбачені бонуси на суму 30 млн. Що стосується Євгена Краснікова, то влітку 2022-го функціонер перейшов із Металіста на посаду спортивного директора СК Дніпро-1.

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