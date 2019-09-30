Вела повторив гольовий рекорд МЛС

Мексиканський нападник футбольного клубу Лос-Анджелес Карлос Вела має всі шанси встановити нове історичне досягнення чемпіонату.

Форвард американського клубу Лос-Анджелес Карлос Вела відзначився голом у виїзному матчі МЛС проти Міннесоти Юнайтед. Його результативний постріл допоміг команді здобути нічию з рахунком 1:1.

Вела встановив історичний рекорд МЛС

Для мексиканського футболіста цей м'яч став вже 31-м у нинішньому розіграші першості. Таким чином, Вела повторив рекорд чемпіонату, встановлений форвардом Атланти Юнайтед Джозефом Мартінесом у минулому сезоні.

Гол Ібрагімовіча не допоміг Лос-Анджелес Гелаксі уникнути поразки

Сьогодні друге місце у списку найкращих бомбардирів МЛС посідає нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович, на рахунку якого 29 голів. Команди проведуть ще по одному матчу у регулярному чемпіонаті, після чого розпочнеться стадія плей-офф. Останній тур стане цікавим ще й протистоянням між обома форвардами, кожен з яких може покращити як свій гольовий доробок, так і встановити абсолютний рекорд МЛС.

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