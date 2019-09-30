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Гол Ібрагімовіча не допоміг Лос-Анджелес Гелаксі уникнути поразки

11:17 106 Читать на русском
Гол Ібрагімовіча не допоміг Лос-Анджелес Гелаксі уникнути поразки
Златан Ібрагімовіч / ФК Лос-Анджелес Гелаксі

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі забив черговий гол у чемпіонаті МЛС, однак цього не вистачило для перемоги його команди у черговому матчі турніру.

37-річний шведський нападник американського клубу Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч відзначився черговим забитим голом і результативною передачею у поєдинку МЛС проти Ванкувера. Та незважаючи на таку результативність шведського форварда, його команда зазнала поразки з рахунком 3:4.

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Всього у поточному сезоні Ібрагімовіч провів за Лос-Анджелес Гелаксі 28 матчів в МЛС, де забив 29 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

До кінця регулярного чемпіонату командам залишилося провести по одному матчу. Лос-Анджелес Гелаксі посідає 4-те місці у Західній конференції.

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Світ Відеоновини Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч МЛС Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Ванкувер Ванкувер
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