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Вела повторил голевой рекорд МЛС

13:19 37 Читати українською
Вела повторил голевой рекорд МЛС
Карлос Вела / Los Angeles Times

Мексиканский нападающий футбольного клуба Лос-Анджелес Карлос Вела имеет все шансы установить новое историческое достижение чемпионата.

Форвард американского клуба Лос-Анджелес Карлос Вела отметился голом в выездном матче МЛС против Миннесоты Юнайтед. Его результативный выстрел помог команде добыть ничью со счетом 1:1.

Вела установил исторический рекорд МЛС

Для мексиканского футболиста этот мяч стал уже 31-м в нынешнем розыгрыше первенства. Таким образом, Вела повторил рекорд чемпионата, установленный форвардом Атланты Юнайтед Джозефом Мартинесом в прошлом сезоне.

Гол Ибрагимовича не помог Лос-Анджелес Гэлакси избежать поражения

Сегодня второе место в списке лучших бомбардиров МЛС занимает нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович, на счету которого 29 голов. Команды проведут еще по одному матчу в регулярном чемпионате, после чего начнется стадия плей-офф. Последний тур будет интересен еще и противостоянием между двумя форвардами, каждый из которых может улучшить как свой голевой задел, так и установить абсолютный рекорд МЛС.

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