"Мені трохи смішно відповідати на питання про Циганика і Коломойського. Думка людей вже ж сформована. Ви ставите акцент так – "людина, яка знищила Дніпро". А Циганик ставить для себе акцент по-іншому. Я з ним не говорив на цю тему. Про що тут говорити?

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Але насправді це дуже легко читається. Невже ви не розумієте головної мотивації? Невже не розумієте, що Ігор понад 10 років працює в структурі Коломойського? Відповідно Циганику ці 10 років платить зарплатню Коломойський. Судячи зі слів Ігоря в суді, і судячи з того, що я знаю, – їхні стосунки трохи виходили за межі "бос-підлеглий". Думаю, що багато чим у житті Циганик повинен завдячувати Коломойському.

Тому те, що було в суді, – це проста вірність. І тому я б здивувався, якби Циганика не було в суді серед інших облич "плюсів". Усі брали Коломойського на поруки, а Циганика немає. Я б цьому дуже здивувався. Читав, що вони подали 15 клопотань з проханням випустити Ігоря Валерійовича під їхню поруку.

Для мене вчинок Циганика – десь навіть очікувано. Не зачепило, я не здивований. Здивований деякими його словами, аргументацією. Як і багато з вас я не зрозумів, до чого там футбол. Але позицією Циганика я не здивований", – резюмував Вацко у ефірі Вацко on air.

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