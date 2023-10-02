"Мне немного смешно отвечать на вопрос о Цыганыке и Коломойском. Мнение людей уже сформировано. Вы ставите акцент так – "человек, который уничтожил Днепр". А Цыганык ставит для себя акцент по-другому. Я с ним не говорил на эту тему. О чем тут говорить?

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Но в действительности это очень легко читается. Неужели вы не понимаете главную мотивацию? Неужели не понимаете, что Игорь больше 10 лет работает в структуре Коломойского? Соответственно, Цыганыку эти 10 лет платит зарплату Коломойский. Судя по словам Игоря в суде, и судя по тому, что я знаю, их отношения немного выходили за пределы "босс-подчиненный". Думаю, что многим в жизни Цыганык должен благодарить Коломойского.

Поэтому то, что было в суде – это простая верность. И потому я бы удивился, если бы Цыганыка не было в суде среди других лиц "плюсов". Все брали Коломойского на поруки, а Цыганика нет. Я бы этому очень удивился. Читал, что они подали 15 ходатайств с просьбой выпустить Игоря Валерьевича под их поручительство.

Для меня поступок Цыганыка – где-то даже ожидаемо. Не задело, я не удивлен. Удивлен некоторыми его словами, аргументацией. Как и многие из вас я не понял, к чему там футбол. Но позицией Цыганыка я не удивлен", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.

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