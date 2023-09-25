"Я Коломойського Ігоря Валерійовича знаю з березня 2004 року, коли в Дніпрі був представлений перший проект з будівництва великої спортивної арени взагалі незалежної України, який називався Дніпро Арена. На той момент це стало прикладом побудови такого соціального явища як спорт. Тому що до того спорт був у дуже занедбаному стані.

Я чому хочу говорити про соціальне явище? Тому що Ігор Валерійович говорив, що перемоги на спортивному фронті, на соціальному, вони дозволяють розвиватися країні та вони дуже важливі саме у військовій час.

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У 2015 році Дніпро, президентом якого є Ігор Валерійович Коломойський, грав у фіналі Ліги Європи. Тоді вся країна на певний час взагалі забула про існування війни, вона (країна) просто вболівала. Це було величезне підняття духу.

Якщо говорити про футбольні справи, то я сьогодні багато послухав. Я можу сказати, що за той час, а Ігор Валерійович у футболі вже майже 30 років, це – єдина людина, яка боролася проти корупції у футболі. Хто хоча б трошки розбирається у футбольних справах в Україні, той розуміє, що Ігор Валерійович – єдина людина, яка постійно стояла на тому, що все повинно бути "фейр-плей". Це означає чесна гра.

Я довго знаю Ігоря Валерійовича, я добре знаю його родину, я знаю його ставлення до сім'ї, до друзів. Тому це змотивувало мене прийти сьогодні та виступити на читанні. Тому я прошу поважний суд надати можливість взяти на поруки Ігоря Валерійовича Коломойського. Я знаю усі його контакти, я був у нього вдома, знаю, де він живе. Я переконаний, що він ніколи не зробить чогось, що пішло б не на користь його родині та друзям. Тому я вважаю, що Ігор Валерійович – відповідальна людина", – відео виступу Циганика опублікував Telegram-канал Украина Сейчас.

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