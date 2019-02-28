toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Болельщики в Марокко устроили пиротехническое шоу космических масштабов – видео дня

20:53 15 Читати українською
Болельщики в Марокко устроили пиротехническое шоу космических масштабов – видео дня
ФАР Рабат и Раджа Касабланка / Соцсети

На матче чемпионата Марокко болельщики зажгли невероятное количество файеров и создали фантастическое зрелище.

27 февраля состоялся матч чемпионата Марокко между ФАР Рабат и Раджа Касабланка, что считается классическим противостоянием в Северо-Африканской стране.

Зинченко продолжает наказывать одноклубников, на этот раз пострадал Уокер – видео дня

Болельщики обеих команд во время матча устроили пиротехническое шоу невероятных масштабов, почти каждый фанат держал в руках файер, от чего казалось, что все трибуны горят.

Фантастический гол из чемпионата Индии шокировал игроков и комментатора матча

К слову, победу в матче на последних минутах завоевала команда ФАР Рабат благодаря пенальти. Счет поединка – 2:1.

Теги
футбольные фанаты Видеоновости Мир Раджа Касабланка Раджа Касабланка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Валенсия
22:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук