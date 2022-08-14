Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко дуже сумнівається, що донеччани зможуть демонструвати такі ж результати, як і у попередні роки.

"Я думаю, що Шахтар буде страждати від того, що планка була висока, а зараз її тримати з нашими гравцями ну просто нереально.

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І я не впевнений, що Шахтар буде дуже впевнено виглядати в УПЛ. Динамо ми хоч трохи бачимо, а у Шахтаря ще й Ліга чемпіонів буде забирати сили.

І взагалі, хто там грав в Шахтарі в Лізі чемпіонів? Степаненко і все. Вболівальники повинні бути готові до того, що Шахтар буде геть іншим. Ну в Лізі чемпіонів ще грав Трубін, Пятов, Матвієнко... ну людей п’ять нехай”, – сказав Леоненков у програмі "Фінти та Підкати".

Нагадаємо, Шахтар стартує у новому сезоні матчем проти Металіст 1925. Зустріч запланована на 23 серпня.

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