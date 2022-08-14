"Болельщики Шахтера должны быть готовы": Леоненко прогнозирует "горнякам" провальный сезон
Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко очень сомневается, что дончане смогут демонстрировать такие же результаты, как и в предыдущие годы.
"Я думаю, что Шахтер будет страдать от того, что планка была высокой, а сейчас ее держать с нашими игроками просто нереально.
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И я не уверен, что Шахтер будет очень уверенно смотреться в УПЛ. Динамо мы хоть немного видим, а у Шахтера еще и Лига чемпионов будет забирать силы.
И вообще кто там играл в Шахтере в Лиге чемпионов? Степаненко и всё. Болельщики должны быть готовы к тому, что Шахтер будет совсем другим. Ну в Лиге чемпионов еще играл Трубин, Пятов, Матвиенко... ну человек пять пусть”, – сказал Леоненков в программе "Финты и Подкаты".
Напомним, Шахтер стартует в новом сезоне матчем против Металлист 1925. Встреча запланирована на 23 августа.
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