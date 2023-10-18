Колишній вінгер Шахтаря, а нині гравець Тоттенхема Манор Соломон медійно підтримує свою країну у війні з ХАМАСом.

На Близькому Сході триває активна фаза війни між Ізраїлем і терористами ХАМАС. 17 жовтня у Секторі Гази завдали удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок чого загинули та отримали поранення сотні людей.

Удар по лікарні в Секторі Гази: вся інформація

Сторони звинуватили одна одну у звірському вчинку. Ізраїль надав докази, що удару завдав "Ісламський джихад" невдалим запуском ракети. На цю інформацію послався і Манор Соломон.

Вінгер Тоттенхема написав у Instagram: "Вбивають своїх людей і звинувачують Ізраїль". Додавши до цього емоджі з розведеними руками та фейспалм. Манор відразу наразився на критику прихильників Палестини.