Бывший вингер Шахтера, а ныне игрок Тоттенхэма Манор Соломон медийно поддерживает свою страну в войне с ХАМАСом.

На Ближнем Востоке идет активная фаза войны между Израилем и террористами ХАМАС. 17 октября в Секторе Газы нанесли удар по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли и получили ранения сотни человек.

Удар по больнице в Секторе Газа: вся информация

Стороны обвинили друг друга в зверском поступке. Израиль предоставил доказательства, что удар нанес "Исламский джихад" неудачным запуском ракеты. На эту информацию сослался и Манор Соломон.

Вингер Тоттенхэм написал в Instagram: "Убивают своих людей и обвиняют Израиль". Добавив к этому эмоджи с разведенными руками и фейспалмом. Манор сразу подвергся критике от сторонников Палестины.