"Я неймовірно пишаюся своєю прекрасною, безмежно сильною Україною!

Гравці збірної України оваціями привітали Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні-2022 – емоційне відео

Велике Дякую Kalush Orchestra за Перемогу, ви донесли важливе послання всьому світу, що Україна – країна мужніх і вільних людей! Ще багато Великих Перемог попереду! Слава Україні!" – написав Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, український гурт за результатами оцінок журі та глядацького голосування посів першу сходинку, випередивши Англію, яка стала другою, на 165 балів. Таким чином, Україна втретє перемогла у Євробаченні – у 2004 році тріумфувала Руслана, а у 2016 – Джамала.

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