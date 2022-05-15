"Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной!

Игроки сборной Украины овациями поздравили Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022 – эмоциональное видео

Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина – страна мужественных и свободных людей! Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!" – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, украинская группа по результатам оценок жюри и зрительского голосования заняла первое место, опередив, ставшую второй, Англию на 165 баллов. Таким образом, Украина в третий раз победила в Евровидении – в 2004 году торжествовала Руслана, а в 2016 – Джамала.

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