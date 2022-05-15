Напередодні український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania став переможцем Євробачення-2022. Вболівали за наших співвітчизників і гравці збірної України.

"Музичний фронт – перемога. Далі буде": Пятов відреагував на результати Євробачення-2022

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував відео, на якому футболісти гуртом чекають на вирішальні підсумки конкурсу, а після їх оголошення не стримують емоцій, аплодуючи і вигукуючи на радощах. Серед щирих вболівальників: Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Матвієнко, Роман Яремчук, Денис Попов і Андрій Пятов.

Нагадаємо, український гурт за результатами оцінок журі та глядацького голосування посів першу сходинку, випередивши Англію, яка стала другою, на 165 балів. Таким чином, Україна втретє перемогла у Євробаченні – у 2004 році тріумфувала Руслана, а у 2016 – Джамала.

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