Важка перемога Тоттенхема у відеоогляді матчу з Брайтоном – 1:0

Іспанія — 00:51 133
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Барселона – Алавес: "блаугранас" за крок від чемпіонства, Реал втратив всі шанси на титул, мудрість Вальверде
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Іспанський клуб оригінально змінив тренера – українець став однією з причин, і це вже 40-й наставник сезонуІспанія — 23 квіт 1733
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Ліга чемпіонів 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналамиЛіга чемпіонів — 23 квіт 7145
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МЮ не виглядає суперником, який завадить чемпіонству Сіті – магія Сульшера зникла, а 6 лідерів розчаровуютьАнглія — 23 квіт 743
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