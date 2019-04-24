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Важка перемога Тоттенхема у відеоогляді матчу з Брайтоном – 1:0

00:46 33 Читать на русском
Важка перемога Тоттенхема у відеоогляді матчу з Брайтоном – 1:0
Радість "шпор" / офіційний сайт АПЛ

Лондонський Тоттенхем мінімально здолав Брайтон у перенесеному матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

89’ Крістіан Еріксен
 
89’ Крістіан Еріксен

Команда Маурісіо Почеттіно володіла територіальною перевагою упродовж всього поєдинку, та реалізація моментів підводила гравців Тоттенхема.

Тоттенхем на останніх хвилинах вирвав перемогу у Брайтона, Уотфорд зіграв унічию з Саутгемптоном

Зрештою, під завісу матчу спрацював фактор Еріксена. Данець отримав простір перед штрафним майданчиком "чайок" і класно пробив із лівої метрів із 25-ти. Цього гола виявилось достатньо для перемоги.

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Світ Тоттенхем Тоттенхем Відеоновини Брайтон Брайтон Тоттенхем - Брайтон
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