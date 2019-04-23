Тотенхем на останніх хвилинах вирвав перемогу у Брайтона, Уотфорд зіграв унічию з Саутгемптоном

У пропущених матчах 31 та 33 турів АПЛ Саутгемптон розписав мирову нічию з Уотфордом, Брайтон поступився Тоттенхему. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/2019, пропущені матчі

31-й тур

Уотфорд – Саутгемптон – 1:1

Голи: Грей, 90+1 – Лонг, 1

33-й тур

Тоттенхем – Брайтон – 1:0

Голи: Еріксен, 89

У вівторок, 23 квітня, відбулись пропущені матчі 31-го та 33-го турів чемпіонату Англії. Зокрема, в рамках 31 туру Уотфорд приймав Саутгемптон. Уже на першій хвилині Шейн Лонг, після грубої помилки суперника, забив найшвидший гол в історії АПЛ — ірландцю знадобилось для цього лише 7 секунд. Цікаво, що після пропущеного гола "шершні" більше володіли ініціативою, однак за моментами "святі" їх випереджали. Та все це не змінило рахунок на табло. Другий тайм пройшов у в’язкій боротьбі і все йшло до закономірної нічиєю. Однак на 91-й хвилині Уотфорду таки вдалось зрівняти рахунок. Після цього матчу Уотфорд набрав 50 очок і розмістився на 7-й сходинці, Саутгемптон з 37 очками займає 16 місце.

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У пропущеному матчі 33 туру Брайтон завітав у гості до Тоттенхема. "Чайки" відчайдушно борються за виживання, тому завданням для них було як мінімум не програти. Натомість "шпори", у разі виграшу, могли закріпитись на третьому місці. У першому таймі Тоттенхем володів вражаючою перевагою, однак команди пішли на перерву з нулями на табло. Друга половина матчу пройшла в такому ж стилі: Тоттенхем пресингував, створив безліч моментів, завдав кілька десятків ударів, та оборона Брайтона працювала на відмінно. Але на 89-й хвилині вона таки не витримала і дала збій: Крістіан Еріксен потужним ударом розпакував ворота Метью Раяна. Часу на більше практично не залишилось і Тоттенхем здобув мінімальну, але таку бажану перемогу. Тож "шпори" набрали 70 очок і посідають 3 місце, Брайтон з 34-ма пунктами опустився на 17-ту сходинку.

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