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Вацко: Суддя повинен був вилучати Тайсона

13:13 1064 Читать на русском
Вацко: Суддя повинен був вилучати Тайсона
Віктор Вацко / Фото ТК Футбол

У футбольного експерта та коментатора Віктора Вацка залишились питання до суддівства поєдинку 17-го туру УПЛ Шахтар – Олміпік (2:2).

"Шевчук грамотно побудував гру своєї команди. Олімпік добре оборонявся і добре атакував.

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Гол Шахтаря з офсайду? Асистенти головного арбітра – це асистенти категорії ФІФА. Це статус, який зобов'язує таке помічати. Там був явний офсайд. Я розумію Шевчука. Його команда могла обіграти Шахтар в принциповому матчі. І тут на 90+3 хвилині у нього забирають перемогу.

Суддя зобов'язаний був вилучати Тайсона. Я взагалі не розумію, коли рефері в двох метрах від ігрового епізоду і не бачить", – сказав Вацко в ефірі програми Великий футбол.

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Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Олімпік Олімпік Віктор Вацко Шахтар - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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