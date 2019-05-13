Вацко: Шаран – не Аллегрі, але і Матюйді з Дибалою у нього немає

Відомий коментатор Віктор Вацко прокоментував тренерські рішення тренера Олександрії Володимира Шарана в матчі проти Шахтаря (1:2).

"У Олександрії перед матчем з Шахтарем були серйозні кадрові проблеми. Оборона була просто перетасована. Проти атаки Шахтаря це зіграло свою роль. У цій ситуації варто зробити компліменти тим гравцям, у яких немає постійної ігрової практики, але вони відіграли на гідному рівні.

Шаран: Олександрії необхідне підсилення, все залежить від керівництва

Це говорить про те, що Шаран, як тренер, знає свою справу. У нього навіть ті, хто не грають, готові вийти на поле і показати гру. Так, це не складний футбол, це не Массіміліано Аллегрі, але у Шарана теж немає Матюйді і Дибали", – поділився Вацко в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Олександрія у матчі 28-го туру мінімально поступилась Шахтарю (1:2). На голи Хочолави та Мораєса результативно відповів Банада.

Шахтар – Олександрія: "гірники" б'ють команду Шарана його зброєю та своїм класом, де-факто захистивши чемпіонство