toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Вацко: Шаран – не Аллегрі, але і Матюйді з Дибалою у нього немає

13 травня 13:28 357 Читать на русском
Вацко: Шаран – не Аллегрі, але і Матюйді з Дибалою у нього немає
Володимир Шаран / соцмережі

Відомий коментатор Віктор Вацко прокоментував тренерські рішення тренера Олександрії Володимира Шарана в матчі проти Шахтаря (1:2).

4’ Давид Хочолава
60’ Жуніор Мораєс
 
Євген Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Євген Банада
60’ Жуніор Мораєс

"У Олександрії перед матчем з Шахтарем були серйозні кадрові проблеми. Оборона була просто перетасована. Проти атаки Шахтаря це зіграло свою роль. У цій ситуації варто зробити компліменти тим гравцям, у яких немає постійної ігрової практики, але вони відіграли на гідному рівні.

Шаран: Олександрії необхідне підсилення, все залежить від керівництва

Це говорить про те, що Шаран, як тренер, знає свою справу. У нього навіть ті, хто не грають, готові вийти на поле і показати гру. Так, це не складний футбол, це не Массіміліано Аллегрі, але у Шарана теж немає Матюйді і Дибали", – поділився Вацко в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, Олександрія у матчі 28-го туру мінімально поступилась Шахтарю (1:2). На голи Хочолави та Мораєса результативно відповів Банада.

Шахтар – Олександрія: "гірники" б'ють команду Шарана його зброєю та своїм класом, де-факто захистивши чемпіонство

blog_ava
Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4230
Теги
Олександрія Олександрія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Володимир Шаран Володимир Шаран Пауло Дибала Пауло Дибала Шахтар - Олександрія Блез Матюйді Блез Матюйді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
42
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук