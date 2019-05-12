Шаран: Олександрії необхідне підсилення, все залежить від керівництва

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря.

"Вітаю Шахтар з перемогою. Команда дійсно в оптимальних кондиціях і, можливо, думками частково в фіналі Кубка, який відбудеться в середу. З огляду на наші серйозні кадрові втрати, я задоволений тим, як ми діяли в обороні: організовано, компактно, з самовіддачею. Звичайно, в атаці мало що виходило.

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У Лізі Європи ми однозначно будемо грати, питання тільки, з якого місця туди вийдемо, потрапимо до групового етапу або в кваліфікацію. Розмова з керівництвом щодо підсилення планується лише після того, як це буде визначено. Підсилення необхідно – це бачите і ви, і я. Все залежить від керівництва і фінансових можливостей. Розмова з президентом попереду.

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Де будемо проводити домашні матчі, якщо вийдемо у груповий етап Ліги Європи? Чесно кажучи, відповісти поки не можу, тому що некомпетентний в цьому питанні. Розмови поки не було. Але в Олександрії ми однозначно не гратимемо, якщо вийдемо в груповий етап. Думаю, це всім зрозуміло", – цитує Шарана офіційний сайт Шахтаря.