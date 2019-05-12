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Шаран: Олександрії необхідне підсилення, все залежить від керівництва

12 травня 00:27 314 Читать на русском
Шаран: Олександрії необхідне підсилення, все залежить від керівництва
Володимир Шаран / Шахтар

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуніор Мораєс
 
Євген Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Євген Банада
60’ Жуніор Мораєс

"Вітаю Шахтар з перемогою. Команда дійсно в оптимальних кондиціях і, можливо, думками частково в фіналі Кубка, який відбудеться в середу. З огляду на наші серйозні кадрові втрати, я задоволений тим, як ми діяли в обороні: організовано, компактно, з самовіддачею. Звичайно, в атаці мало що виходило.

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У Лізі Європи ми однозначно будемо грати, питання тільки, з якого місця туди вийдемо, потрапимо до групового етапу або в кваліфікацію. Розмова з керівництвом щодо підсилення планується лише після того, як це буде визначено. Підсилення необхідно – це бачите і ви, і я. Все залежить від керівництва і фінансових можливостей. Розмова з президентом попереду.

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Де будемо проводити домашні матчі, якщо вийдемо у груповий етап Ліги Європи? Чесно кажучи, відповісти поки не можу, тому що некомпетентний в цьому питанні. Розмови поки не було. Але в Олександрії ми однозначно не гратимемо, якщо вийдемо в груповий етап. Думаю, це всім зрозуміло", – цитує Шарана офіційний сайт Шахтаря.

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Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Шахтар - Олександрія
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