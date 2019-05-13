toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Вацко: Шаран – не Аллегри, но и Матюиди с Дибалой у него нет

13 мая 13:28 73 Читати українською
Вацко: Шаран – не Аллегри, но и Матюиди с Дибалой у него нет
Владимир Шаран / соцсети

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал тренерские решения тренера Александрии Владимир Шаран в матче против Шахтера (1:2).

4’ Давид Хочолава
60’ Жуниор Мораес
 
Евгений Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Евгений Банада
60’ Жуниор Мораес

"У Александрии перед матчем с Шахтером были серьезные кадровые проблемы. Оборона была просто перетасованная. Против атаки Шахтера это сыграло свою роль. В этой ситуации стоит сделать комплименты тем игрокам, у которых нет постоянной игровой практики, но они сыграли на достойном уровне.

Шаран: Александрии необходимо усиление, все зависит от руководства

Это говорит о том, что Шаран, как тренер, знает свое дело. У него даже те, кто не играют, готовы выйти на поле и показать игру. Да, это не сложный футбол, это не Массимилиано Аллегри, но у Шаран тоже нет Матюйди и Дибалы", – поделился Вацко в эфире Великого Футбола.

Напомним, Александрия в матче 28-го тура минимально уступила Шахтеру (1:2). На голы Хочолавы и Мораес результативно ответил Банада.

Шахтер – Александрия: "горняки" бьют команду Шарана его оружием и своим классом, де-факто защитив чемпионство

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
407
Теги
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Пауло Дибала Пауло Дибала Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Шахтер - Александрия Блез Матюиди Блез Матюиди
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25727 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
3
час
:
23
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук