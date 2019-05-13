Вацко: Шаран – не Аллегри, но и Матюиди с Дибалой у него нет

Известный комментатор Виктор Вацко прокомментировал тренерские решения тренера Александрии Владимир Шаран в матче против Шахтера (1:2).

"У Александрии перед матчем с Шахтером были серьезные кадровые проблемы. Оборона была просто перетасованная. Против атаки Шахтера это сыграло свою роль. В этой ситуации стоит сделать комплименты тем игрокам, у которых нет постоянной игровой практики, но они сыграли на достойном уровне.

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Это говорит о том, что Шаран, как тренер, знает свое дело. У него даже те, кто не играют, готовы выйти на поле и показать игру. Да, это не сложный футбол, это не Массимилиано Аллегри, но у Шаран тоже нет Матюйди и Дибалы", – поделился Вацко в эфире Великого Футбола.

Напомним, Александрия в матче 28-го тура минимально уступила Шахтеру (1:2). На голы Хочолавы и Мораес результативно ответил Банада.

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