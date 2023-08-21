"Найголовніше питання у мене виникає до виступу Луческу на прес-конференції після матчу з Арісом. Містере, що означає, що ви не підтримуєте поведінку футболістів Динамо після перемоги? Що означають ваші вибачення? За що перепрошувати? Перед ким?

Луческу достроково завершив прес-конференцію після матчу з Арісом – наставник Динамо не витерпів провокацій журналістів

Перед купкою проплачених чортів, що живуть у шоколаді і смокчуть член х**ла? за ху*лові гроші? Та пішли вони нах*й. Вони сказали свої слова там (мова про банери вболівальників Аріса у першому матчі, – прим.). І зараз отримали відповідь від нашої української команди.

Мірча, ви старша і мудріша людина з великим життєвим досвідом. Не ображайтеся, але, як показує ситуація, ви – румун. Не українець. При тому, що саме Україна дуже багато вам дала з усіх поглядів. Як зі спортивного, так і фінансового. Ви стільки років прожили в Україні, але так і зрозуміли до кінця, де ви та в якій ситуації зараз народ. А Динамо – це народний клуб, у якому ви працюєте.

Мірча, усвідомте одну просту річ. Ви тут маєте можливість працювати, заробляти шалені гроші лише тому, що хлопці з "Азова" та інших батальйонів ЗСУ б'ються за вас та за нас усіх там. Там, де є лише біле та чорне. Там нема компромісів. У кого ви просите вибачення? І що ви не підтримуєте? І кого і що ви підтримуєте?" – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, кияни у матчі-відповіді здолали Аріс з рахунком 2:1 (перший поєдинок завершився мінімальною перемогою греків). Додатковий час голів не приніс, а у серії пенальті точнішими були саме підопічні Луческу. Після фінального свистка гравці Динамо вирішили відсвяткувати прохід у наступний раунд перед грецькими трибунами, потроливши їх, таким чином, за провокативні банери проти полку "Азов". Луческу на післяматчевій прес-конференції з якогось дива взявся просити вибачення за таку поведінку динамівців.

Динамо – Аріс: післяматчева прес-конференція Луческу – про заслужену перемогу, серію пенальті та провокації фанатів