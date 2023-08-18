Грецькі акули пера важко пережили виліт їхньої команди з єврокубків і вирішили відірватись на Мірчі Луческу. Однак, досвідчений румун не дав собі наплювати в кашу, поставивши на місце представників ЗМІ.

"На післяматчевій прес-конференції грецькі журналісти провокували. Мовляв, їм не сподобалось, що гравці Динамо встали на захист героїв "Азова" та передали привіт фанам Аріса після перемоги.

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Ще більше їм не сподобалась фраза "Азов – герої України", після чого прес-конференція була завершена. Якщо деякі з них підтримують позицію грецьких фанів – то дорога їм за кораблем. І хорошої подорожі додому. Більше додати нічого", – написав прес-аташе Динамо Андрій Шахов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, фанати Аріса ще у першому поєдинку з трибун ображали полк "Азов", вивішуючи провокаційні банери. Після перемоги в битві 11-метрових Георгій Бущан вирішив потролити грецьких вболівальників, активно святкуючи перемогу Динамо перед їхніми трибунами. Як наслідок, зав'язалась сутичка, яка завершилась жовтими картками Бущану, Дубінчаку та гравцю суперника.

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