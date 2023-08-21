"Самый главный вопрос у меня возникает к выступлению Луческу на пресс-конференции после матча с Арисом. Мистер, что означает, что вы не поддерживаете поведение футболистов Динамо после победы? Что означают ваши извинения? За что извиняться? Перед кем?

Луческу досрочно завершил пресс-конференцию после матча с Арисом – наставник Динамо не вытерпел провокаций журналистов

Перед кучкой проплаченных чертей, которые живут в шоколаде и сосут член х**ла за ху*ловые деньги? Да пошли они нах*й. Они сказали свои слова там (речь о баннерах болельщиков Ариса в первом матче, – прим.). И сейчас получили ответ от нашей украинской команды.

Мирча, вы мудрый человек с большим жизненным опытом. Не обижайтесь, но, как показывает ситуация, вы – румын. Не украинец. При том, что именно Украина очень много вам дала со всех точек зрения. Как со спортивной, так и финансовой. Вы столько лет прожили в Украине, но так и не поняли до конца, где вы и в какой ситуации сейчас народ. А Динамо – это народный клуб, в котором вы работаете.

Мирча, осознайте одну простую вещь. Вы здесь имеете возможность работать, зарабатывать огромные деньги только потому, что ребята из "Азова" и других батальонов ВСУ сражаются за вас и за нас всех там. Там, где есть только белое и черное. Там нет компромиссов. У кого вы просите прощения? И что вы не поддерживаете? И кого и что вы поддерживаете?" – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, киевляне в ответном матче одолели Арис со счетом 2:1 (первый поединок завершился минимальной победой греков). Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти точнее были именно подопечные Луческу. После финального свистка игроки Динамо решили отпраздновать проход в следующий раунд перед греческими трибунами, потроллив их, таким образом, за провокационные баннеры против полка "Азов". Луческу на послематчевой пресс-конференции неожиданно стал извиняться за такое поведение динамовцев.

Динамо – Арис: послематчевая пресс-конференция Луческу – о заслуженной победе, серии пенальти и провокациях фанатов