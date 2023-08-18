"Була дуже складна гра. Я вже казав, що ми зустрічаємося с хорошим суперником, у складі якого грають досвідчені, дорослі футболісти. У них за спинами багато матчів і у німецькій Бундеслізі, і в АПЛ, і у Ла Лізі, також у них є бразильці. У цьому плані відчувалася їхня перевага в досвіді. Але ми зіграли достойно і, вважаю, перемогли заслужено.

Динамо – Аріс – 2:1 (6:5 в серії пенальті) – відео голів і огляд матчу Ліги конференцій

Хочу подякувати уболівальникам: хоча ми грали на нейтральному полі – відчували підтримку місцевої публіки та українців, які були на трибунах.

Давно не було у моїй тренерській кар'єрі екстра-таймів та серії пенальті. Мабуть, востаннє – коли ще працював у Шахтарі та грав з Динамо. Емоції позитивні, добре, що усе добре закінчилося. Допоміг мій великий досвід, адже мене складно чимось здивувати, бо я пройшов багато чого у футболі.

Завтра ми майже увесь день будемо в дорозі. Летимо до Кишинева, звідти автобусом їдемо до Одеси, у неділю граємо там із Чорноморцем, а в понеділок повертаємося до Бухареста.

Як прокоментую емоції та жести гравців Динамо після фінального свистка? Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую цього, але ви повинні розуміти наших футболістів. Тому що вони бачили банери фанатів Аріса проти України, проти військових. Я, звичайно, не можу погодитися з деякими жестами. Сподіваюся, такого більше не повториться у майбутньому. Я сам не очікував такого. Але реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати Аріса", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни у матчі-відповіді здолали Аріс з рахунком 2:1 (перший поєдинок завершився мінімальною перемогою греків). Додатковий час голів не приніс, а у серії пенальті точнішими були саме підопічні Луческу.

Динамо взяло реванш в Аріса та пройшло далі в ЛК – Сидорчук і Андрієвський створили красу, Бущан виграв серію пенальті