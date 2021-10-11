"Хто для мене Man of the match (гравець матчу, – прим.)? Однозначно Петраков!

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Здобули важливу перемогу. Приємно! Соболь так викладався, що аж привідний м'яз смикнув. Відновимо його, поспілкуємося. Тепер їдемо в моє рідне місто. Це підносить", – сказав Яремчук у коментарі YouTube-каналу "vZbirna".

Нагадаємо, у матчі 7-го туру відбору ЧС-2022 збірна України на виїзді здолала фінів з рахунком 2:1. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D, маючи у своєму активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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