Футбольний коментатор Віктор Вацко спрогнозував, хто з трійки Зоря, Десна та Ворскла має найкращі шанси у боротьбі за третє місце в чемпіонаті України.

"Тут дуже важливо, як команди спрацюють на трансферному ринку взимку. І Десні, і Зорі необхідні точкові посилення. Зоря підписала попередній контракт з Шахабом і готова заплатити компенсацію Олімпіку, щоб гравець вже зараз приєднався до команди і допоміг їй поборотися за призові місця.

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Зорі потрібен центральний захисник. Що стосується Десни, можу сказати, що за кадрами це дуже якісна команда. Десна, як на мене, виглядає фаворитом у порівнянні з Зорею і Ворсклою в боротьбі за медалі", – поділився Вацко у програмі Вмикай підігрів на ТК "Футбол".

До слова, Десна пішла на зимову перерву третьою з 23 очками, але Зоря та Ворскла мають по 20 пунктів у активі.

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