Динамо відпустило 21-річного півзахисника у чернігівський клуб на правах оренди, яка розрахована на один календарний рік. У киян буде право достроково повернути гравця по завершенні сезону, повідомляє прес-служба клубу.

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До слова, Богдан Білошевський – вихованець академії київського Динамо. Із початку поточного сезону опорний хавбек, який неодноразово виводив "біло-синіх" на поле з капітанською пов’язкою, провів у молодіжному чемпіонаті України 10 матчів, відзначившись двома забитими м’ячами.

Нагадаємо, що Динамо пішло на зимову перерву лідером турнірної таблиці УПЛ. Десна розташувалася на третій сходинці, поступаючись киянам сімома очками.

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