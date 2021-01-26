Футбольный комментатор Виктор Вацко спрогнозировал, кто из троицы Заря, Десна и Ворскла имеет лучшие шансы в борьбе за третье место в чемпионате Украины.

"Здесь очень важно, как команды сработают на трансферном рынке зимой. И Десне, и Заре необходимые точечные усиления. Заря подписала предварительный контракт с Шахабом и готова заплатить компенсацию Олимпику, чтобы игрок уже сейчас присоединился к команде и помог ей побороться за призовые места.

Динамо отпустило в Десну капитана молодежной команды

Заре нужен центральный защитник. Что касается Десны, могу сказать, что по кадрам это очень качественная команда. Десна, на мой взгляд, выглядит фаворитом по сравнению с Зарей и Ворсклой в борьбе за медали", – поделился Вацко в программе Вмикай підігрів на ТК "Футбол".

К слову, Десна ушла на зимний перерыв третьей с 23 очками, но Заря и Ворскла имеют по 20 пунктов в активе.

"Как говорил легендарный Лобановский": тренировал Милевского, возглавляет Кайрат с Эсеолой и оценивает шансы Украины