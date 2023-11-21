– Миколо, що ви влаштували цього разу в Леверкузені?

– Наша акція мала назву NO FOOTBALL EURO WITHOUT UKRAINE. Ми з волонтером Леонідом Веселковим та художником Андрієм Єрмоленком розробили візуальні концепції для мерчу, в який вдягали фанатів, і окремо для банера, який повинен мав бути розтягнений на трибуні.

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– Але не вийшло?

– Нам заборонив розтягувати банер УЄФА. Я провів у консультаціях з їхніми службами більшетижня, вони в усьому бачать "небажаний політичний підтекст". Ми готові були вже прибрати надпис, залишити лише м'яч з лого Євро-2024 і щит з українським тризубом. Але УЄФА категоричний, або я би сказав - боягузливий.

– Чому?

– Вони бояться нас, нашої ситуації, бояться бути проти Росії, навіть просто проти війни, що само по собі безглуздо. УЄФА заборонив нашій національній команді НАВІТЬ провести хвилину мовчання перед стартовим свистком на вшанування загиблих. Як таке може бути? Коли пів Європи ставали на коліно на стадіонах на знак солідарності з трендом BLACK LIVES METTER, це було цивілізовано і толерантно. А в чому відмінність зараз? Убивають людей, а про це треба мовчати, тому що, як часто пишуть в ФБ, це раптом "порушує стандарти нашої спільноти"? То це є абсолютно чіткий подвійний стандарт.

– Але ви все одно були помітні на стадіоні та перед ним.

– Так, ми провели великий уболівальницький саміт в Дюссельдорфі спільно з фанатською спільнотою UASUPPORT.DE, футболісти націоналки підтримали наші флешмоби з атрибутикою, ми провели масштабні збори донатів на придбання турнікетів для українських вояків, на стадіоні були транспаранти з 72 бригадою, полком АЗОВ, про які УЄФА просто не знав. Наступного разу уже навесні я не стану нічого ні з ким узгоджувати. Фанати просто пронесуть на стадіон те, що вважають за потрібне, інакше виходить так, що владні органи європейського футболу проявляють вибіркову толерантність. А це ми вже проходили у нас в Україні.

Розмовляв Дмитро Дубас

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