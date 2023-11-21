– Николай, что вы устроили на этот раз в Леверкузене?

– Наша акция называлась NO FOOTBALL EURO WITHOUT UKRAINE. Мы с волонтером Леонидом Радужным и художником Андреем Ермоленко разработали визуальные концепции для мерча, в который одевали фанатов, и отдельно для баннера, который должен быть растянут на трибуне.

Украина – Италия: видео неназначенного пенальти и обзор матча отбора на Евро-2024

– Но не получилось?

– Нам запретил растягивать баннер УЕФА. Я провел в консультациях с их службами более недели, они во всем видят "нежелательный политический подтекст". Мы готовы были уже убрать надпись, оставить только мяч с лого Евро-2024 и щит с украинским трезубцем. Но УЕФА категоричен, или я бы сказал – труслив.

– Почему?

– Они боятся нас, нашей ситуации, боятся быть против России, даже просто против войны, что само по себе бессмысленно. УЕФА запретил нашей национальной команде ДАЖЕ провести минуту молчания перед стартовым свистком в память о погибших. Как это может быть? Когда пол Европы становились на колено на стадионах в знак солидарности с трендом BLACK LIVES METTER, это было цивилизованно и терпимо. А в чем отличие сейчас? Убивают людей, а об этом нужно молчать, потому что, как часто пишут в ФБ, это вдруг "нарушает стандарты нашего сообщества"? Это абсолютно четкий двойной стандарт.

– Но вы все равно были видны на стадионе и перед ним.

– Да, мы провели большой болельщикский саммит в Дюссельдорфе совместно с фанатским сообществом. UASUPPORT.DE, футболисты националки поддержали наши флешмобы с атрибутикой, мы провели масштабное собрание донатов на приобретение турникетов для украинских воинов, на стадионе были транспаранты с 72 бригадой, полком АЗОВ, о которых УЕФА просто не знал. В следующий раз уже весной я не стану ничего ни с кем согласовывать. Фанаты просто пронесут на стадион то, что считают нужным, иначе выходит так, что органы власти европейского футбола проявляют выборочную толерантность. А это уже проходили у нас в Украине.

Разговаривал Дмитрий Дубас

Украина дала бой, но пропустила Италию на Евро-2024 – судья на последних минутах украл у Мудрика пенальти