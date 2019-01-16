Василь Кравець сьогодні може дебютувати за Леганес – його суперником буде Реал

Новачок Леганеса Василь Кравець сьогодні може дебютувати у футболці нового клубу.

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно готовий вже сьогодні надати можливість Василю Кравцю дебютувати в складі своєї команди.

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"Кравець добре тренується і перебуває у відмінних кондиціях. У цьому сезоні він вже зіграв багато поєдинків. Ми приймемо рішення про його участь в грі з Реалом безпосередньо перед матчем. У будь-якому випадку, він футболіст, на якого ми можемо розраховувати в матчі з Реалом", – цитує Пеллегріно офіційний сайт Леганеса.

Матч Кубка Іспанії Леганес – Реал розпочнеться сьогодні о 22:30. У першому поєдинку "вершкові" перемогли з рахунком 3:0.

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