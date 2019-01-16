toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Василь Кравець сьогодні може дебютувати за Леганес – його суперником буде Реал

18:35 186 Читать на русском
Василь Кравець сьогодні може дебютувати за Леганес – його суперником буде Реал
Василь Кравець / Фото: ФК Леганес

Новачок Леганеса Василь Кравець сьогодні може дебютувати у футболці нового клубу.

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно готовий вже сьогодні надати можливість Василю Кравцю дебютувати в складі своєї команди.

Динамо може сьогодні оголосити про трансфер Шведа

"Кравець добре тренується і перебуває у відмінних кондиціях. У цьому сезоні він вже зіграв багато поєдинків. Ми приймемо рішення про його участь в грі з Реалом безпосередньо перед матчем. У будь-якому випадку, він футболіст, на якого ми можемо розраховувати в матчі з Реалом", – цитує Пеллегріно офіційний сайт Леганеса.

Матч Кубка Іспанії Леганес – Реал розпочнеться сьогодні о 22:30. У першому поєдинку "вершкові" перемогли з рахунком 3:0.

Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі

Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Леганес - Реал Мадрид: Середа 16 січня 2019

Леганес
до матчу
3
год
:
20
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Василь Кравець Василь Кравець Іспанія Леганес Леганес Леганес - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Ювентус
19:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук