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Ващук: Великих експериментів від Шевченка чекати не варто

15:35 496 Читать на русском
Ващук: Великих експериментів від Шевченка чекати не варто
Владислав Ващук / фото із соцмереж

Колишній гравець збірної України Владислав Ващук поділився своїми очікуваннями від найближчих матчів збірної України проти Словаччини та Туреччини.

"На мій погляд, тренерський штаб збірної України прийняв абсолютно правильне рішення, запросивши на ці два матчі велику групу новачків. Все-таки команда провела перший відбірковий цикл в Лізі націй, завершивши його на першому місці. Отже, завдання виконано, тому є можливість не тільки переглянути новачків, а й спробувати якісь нові тактичні напрацювання, нові ігрові зв'язки між футболістами.

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Проте, великих експериментів від Андрія Шевченка теж чекати не варто. Все-таки новачки ще так добре не знайомі з філософією гри національної команди, вимогами і нюансами тактики.

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Тому, на мій погляд, основний кістяк футболістів в цих двох матчах все ж залишиться, особливо в грі зі Словаччиною. А ось в матчі з Туреччиною вже можна більше довірити місце на полі новачкам, хоча, мені здається, більше п'яти нових футболістів ми в підсумку на полі не побачимо", – цитує Ващука Zbirna.com.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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Збірна України Україна Україна Словаччина - Україна Владислав Ващук Владислав Ващук
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