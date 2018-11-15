Збірна України прибула у Словаччину на матч Ліги націй

Гравці та тренерський штаб збірної України прибули до Братислави на матч Ліги націй проти Cловаччини.
Літак з гравцями та тренерським штабом збірної України приземлився у столиці Словаччини Братиславі. Після прибуття у Братиславу збірна автобусом подолає 50 кілометрів до Трнави, де розміститься у готелі.
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Нагадаємо, у Словаччину на матч Ліги націй відправилось 23 футболісти. Гра між національними командами Словаччини та України відбудеться 16 листопада, початок о 21:45.
Збірна України повечеряла разом з Мальдіні
Сьогодні ввечері збірна України проведе тренування на стадіоні, де відбудеться гра. Початок заняття заплановано на 19:00. О 18:30 Андрій Шевченко та один з гравців проведе передматчеву прес-конференцію.